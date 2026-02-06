Arianna Fontana si allena duramente tra palestra e piscina, preparando la sua partecipazione alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. La campionessa, tra allenamenti intensi e la sua dieta a base di tiramisù, si concentra sulla doppia disciplina dello short track. La sua esperienza e i segreti dietro il successo restano un punto di riferimento nello sport italiano.

Arianna Fontana è una dei portabandiera dell’Italia ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026, un riconoscimento che corona una carriera senza precedenti. Con 11 medaglie olimpiche, tra cui i due ori nei 500 metri conquistati a Pyeongchang 2018 e Pechino 2022, è l’atleta italiana più medagliata di sempre ai Giochi invernali. Milano Cortina è la sua sesta Olimpiade e la seconda in casa dopo Torino 2006. Le emozioni saranno diverse rispetto a chi vivrà per la prima volta un’Olimpiade in Italia, ma l’obiettivo resta identico: dare il massimo. Dopo Pechino ha scelto di affrontare una sfida inedita: oltre allo short track si sta cimentando anche nella pista lunga, disciplina che richiede tecnica e carichi di lavoro differenti, incluso l’utilizzo del clap skate, dove la lama si stacca dallo scarpone a differenza dello short track. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - La preparazione di Arianna Fontana tra palestra, piscina, la doppia disciplina e... tiramisù!

Arianna Fontana, atleta olimpionica, ha una passione che va oltre le piste di gara: il tiramisù.

La campionessa Arianna Fontana torna alle Olimpiadi con la voglia di superarsi ancora.

