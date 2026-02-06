Denis Lovatel porta avanti il suo progetto tra Milano e le Dolomiti, preparando una pizza che unisce i due luoghi. La sua idea è semplice: creare un ponte tra città e montagna, usando il cibo come mezzo di comunicazione. Lovatel ha già iniziato a portare avanti questa sfida, mescolando ingredienti e tradizioni per offrire una versione speciale della pizza, che rappresenta il collegamento tra i due territori. La sua creatività spinge a vedere la cucina come un modo per unire le persone e le terre diverse.

C’è un filo invisibile che lega le vie di Milano alle vette delle Dolomiti, e Denis Lovatel ha deciso di raccontarlo attraverso il linguaggio universale della pizza. Non un semplice omaggio alle Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026, ma un vero e proprio manifesto gastronomico che intreccia tradizioni, territori e appartenenze in un unico, sorprendente boccone. Il pizzaiolo che vive tra due mondi. La storia di questa creazione inizia con una doppia vita. Lovatel è bellunese di nascita, milanese d’adozione. Le sue radici affondano ad Alano di Piave, dove la famiglia gestisce la storica Pizzeria Da Ezio, mentre il presente lo porta ogni giorno nel capoluogo lombardo, dove ha sviluppato il progetto delle pizzerie Denis. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

© Nonewsmagazine.com - La pizza olimpica di Denis Lovatel tra Milano e le Dolomiti

Il percorso della fiamma olimpica verso Milano-Cortina 2026 si avvicina, con una tappa programmata il 28 gennaio ad Ortisei.

