La Pietà dice addio alla Coppa Da matricola e sempre a testa alta

La Pietà si ferma ai quarti di finale della Coppa Toscana di Prima Categoria. La squadra, che era partita con entusiasmo, aveva aperto le marcature con Baroncelli, ma alla fine gli avversari sono riusciti a vincere e passare il turno. La squadra è uscita dal campo con la testa alta, anche se il sogno di andare avanti si è spezzato.

Si è interrotto ai quarti di finale il cammino della Pietà in Coppa Toscana di Prima Categoria: nonostante il gol di Baroncelli, sono stati gli ospiti ad imporsi. Questo il primo risultato che balza all'occhio in tema di squadre pratesi scese in campo lo scorso mercoledì, in campionato o in coppa. Vince l' Ideal Club Incisa, che in virtù del 3-1 finale stacca il biglietto per le semifinali della competizione. Gli uomini di coach Trupia, da neopromossi, possono comunque uscire con la consapevolezza di aver dato tutto e con la certezza di potersi adesso concentrare al 100% sul campionato: il gruppo occupa attualmente la terza posizione del girone B di Prima Categoria con 35 punti, a sole due lunghezze dalla seconda piazza occupata dal Monsummano.

