La Patagonia è in fiamme da settimane

Da settimane la Patagonia brucia. Gli incendi si sono estesi su migliaia di ettari di boschi in Argentina. Le fiamme avanzano rapidamente, alimentate dalla siccità causata dal cambiamento climatico e dalla riduzione dei sistemi di prevenzione e contrasto, decisa dal governo di Javier Milei. La situazione preoccupa gli abitanti e le autorità, che cercano di contenere il disastro.

La Patagonia argentina sta attraversando una delle stagioni di incendi più distruttive degli ultimi anni, con decine di migliaia di ettari di foreste bruciati e un bilancio ambientale che, secondo gli esperti, peserà per decenni. Secondo France 24, che ha analizzato l’impatto degli incendi nel sud dell’Argentina, le fiamme hanno colpito in particolare le province di Chubut, Río Negro e Neuquén, aree dove ci sono ecosistemi forestali sensibili e gli incendi stagionali sono frequenti. Questa volta però l’intensità è molto maggiore del passato: roghi più estesi, più rapidi e più difficili da contenere. 🔗 Leggi su Internazionale.it

Gli incendi nella Patagonia argentina hanno causato la perdita di circa tremila ettari di foresta nella regione della Comarca Andina, una delle zone turistiche più importanti delle Ande.

La Patagonia brucia ancora: in fiamme 230 mila ettari, Milei dichiara l'emergenza incendi

Incendi devastano le foreste incontaminate della Patagonia, crescono le critiche all’austerità di Milei.Incendi Devastanti nel Parco Nazionale Los Alerces La regione della Patagonia in Argentina è attualmente alle prese con incendi devastanti, che stanno ... sicilianews24.it

