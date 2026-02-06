Giorgio Giuseppe Raggini, ex sindaco di Longiano, ha svelato di averne collezionate più di 5.000 statuine di Babbo Natale. Ora vorrebbe trovare un modo per esporle tutte, perché dice che la passione non si ferma. Raggini, che ha guidato il paese dal 1992 al 2004, si dedica da anni a questa collezione, e non sembra intenzionato a fermarsi.

Longiano, 6 febbraio 2026 – Ha collezionato già più di 5.000 Babbi Natale. È Giorgio Giuseppe Raggini, sindaco di Longiano dal 1992 al 2004. Raggini, 60 anni, presidente e direttore commerciale della cooperativa "Service Fest" di San Carlo, risiede a Balignano di Longiano. Come e quando è nata la sua passione per i Babbi Natale? "Ben 35 anni fa quando iniziai a regalare i Babbi Natale ai miei nipoti. Dopo le feste non ci giocavano più e io li riprendevo e li portavo a casa mia. Di qui è iniziata la passione di collezionare questo personaggio tanto amato da tutti". Dove li conserva? "I più belli e i più costosi sono in esposizione tutto l’anno in tre stanze e in teche. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La passione dell’ex sindaco Raggini: “Colleziono statuine di Babbo Natale, ne ho 5mila e vorrei esporle”

Approfondimenti su Longiano Sindaco

Caro Babbo Natale, quest’anno desidero trovare serenità, speranza e un’occasione di lavoro, oltre a condividere l’auspicio di incontrare l’amore.

Un semplice desiderio, espresso con sincerità e chiarezza: dalla speranza di pace alla gioia di rivedere papà a casa, i sogni che i bambini affidano a Babbo Natale rappresentano momenti di speranza e fiducia.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Longiano Sindaco

Argomenti discussi: Tony Bombardieri: Non è stata l’Olimpiade che sognavo, ma è stata la mia; La mamma di Adriano truffata con l'AI, l'ex calciatore della Roma sui social: Vengo a cercarti; Chi era Nicolas Giani, ex calciatore: Esempio di umiltà e passione autentica; Draghi, il sermone all’Ue sotto choc per Trump e Cina.

Valeria Fedeli, come è morta l’ex Ministro dell’Istruzione/ Dalla CGIL al Pd: la passione per la scuolaLa morte dell'ex Ministro dell'Istruzione Valeria Fedeli: 76 anni, dalla CGIL al Pd fino al Governo Gentiloni e alla vicepresidenza del Senato. Il cordoglio L’ADDIO A 76 ANNI PER L’EX MINISTRO PD: È ... ilsussidiario.net

Lele Adani: «Gli ex calciatori in sala Var? No, manca la passione, l'arbitro ha una vocazione»Non credo che l'ex calciatore possa essere utile al Var. Per diversi motivi. Quello principale è l'assenza di vocazione. Ogni lavoro è svolto nel migliore dei modi quando esiste una passione che ... corriere.it

Abbiamo tutti scritto una letterina a Babbo Natale (con risultati alterni), e in D'Altro Canto del 19 dicembre ognuno ha raccontato le sorprese ricevute nell'infanzia, non sempre esattamente corrispondenti alle richieste fatte. Ma i tempi cambiano, e - come ci inse facebook