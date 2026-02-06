la panchina rossa cambia location

Venerdì 13 febbraio, alle 10,30, a Villafranca si tiene l’inaugurazione della nuova panchina rossa. La cerimonia si svolge in piazza del Comune, con l’obiettivo di sensibilizzare contro la violenza sulle donne. La panchina, che rappresenta un gesto simbolico, cambia luogo, ma il messaggio resta forte. Sul posto ci saranno cittadini e rappresentanti locali, pronti a mostrare il loro sostegno.

Venerdì 13 febbraio sarà una giornata speciale per Villafranca e per tutte le donne. Alle 10,30, nella piazza del Comune, ci sarà l’inaugurazione della nuova postazione della panchina rossa. Simbolo ormai riconosciuto a livello nazionale, rappresenta un segno concreto di memoria e di impegno collettivo contro ogni forma di violenza sulle donne, oltre che uno strumento di riflessione per la comunità. La panchina rossa, donata da Conad l’otto marzo 2022, era stata inizialmente posizionata davanti alla Biblioteca Comunale, in un luogo purtroppo poco visibile. Per questo si è scelto di spostarla nella piazza del Comune, un luogo centrale e di incontro, dove potrà essere maggiormente vista, valorizzata e apprezzata da tutta la comunità. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Nel parco Scotto nasce una panchina rossa, simbolo di memoria e impegno contro la violenza di genere.

