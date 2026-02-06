La nuova serie comedy di HBO con Steve Carell sta per arrivare in Italia. È disponibile il trailer ufficiale, che mostra un mix di humor e situazioni divertenti. La serie, intitolata

Disponibile il trailer ufficiale della nuova serie HBO Original. La nuova comedy HBO Original ROOSTER è pronta ad arrivare sugli schermi di tutto il mondo. Il debutto globale è fissato per l’8 marzo, mentre in Italia la serie sarà disponibile in streaming su HBO Max a partire dal 9 marzo 2026. La prima stagione sarà composta da dieci episodi, prodotti da Warner Bros. Television, con un rilascio settimanale ogni lunedì, seguendo il classico modello HBO. Ambientata all’interno di un campus universitario, ROOSTER esplora con ironia e profondità le dinamiche familiari, professionali e generazionali che si intrecciano in un contesto accademico vivace e spesso caotico. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - La nuova serie comedy HBO con Steve Carell arriva in Italia: ecco il trailer ufficiale

Approfondimenti su Steve Carell

Ultime notizie su Steve Carell

