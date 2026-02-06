La moda dei grillz sta conquistando sempre più giovani in Italia. Non si tratta più solo di una semplice decorazione per i denti, ma di vere e proprie opere d’arte personalizzate. Chi sceglie di indossarli vuole distinguersi, mostrare uno stile deciso e un po’ sovversivo. La tendenza si allontana dal minimalismo e dalla sobrietà: i grillz oggi brillano di colori vivaci e disegni audaci, come insegnano rapper e artisti underground. Un modo per far risplendere il sorriso e attirare l’attenzione in ogni occasione.

Quando si parla di grillz, bisogna dimenticare il minimalismo, accantonare la sobrietà e prepararsi a far brillare il sorriso di una luce accecante, come ci hanno da sempre insegnato rapper e artisti della cultura underground. Ma se un tempo i grillz erano il marchio di fabbrica di queste icone della musica, oggi invece è facile incrociare persone comuni sfoggiare uno di questi accessori – in forma più discreta, ovviamente. La verità è che quando si parla di grillz bisogna mettersi alle spalle il passato. Perché oggi siamo di fronte a un vero e proprio cambio di paradigma. Quello che era un gesto di rottura, si è evoluto in un accessorio di lusso estremo indossato sui red carpet come nella vita di tutti i giorni. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - La nuova era dei grillz è iniziata e ora parliamo di piccole opere d'arte personalizzate

Approfondimenti su Grillz Cultura

Maria De Filippi possiede una villa nel centro di Roma, ricca di opere d’arte e con una stanza che un tempo era di Maurizio Costanzo.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Grillz Cultura

