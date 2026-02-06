La Nosside di Locri saluta la sua piazza sul lungomare e aspetta il restauro

La statua di Nosside è tornata nel museo di Locri, pronta a essere restaurata. La scultura, che rappresenta la poetessa dell’antichità, è stata spostata nel parco archeologico del sito, dove resterà in attesa di lavori di recupero. Intanto, la piazza sul lungomare si svuota, mentre si definiscono i tempi di un intervento che ridarà nuova vita alla figura antica.

Nosside è arrivata nel museo e parco archeologico nazionale di Locri Epizefiri, che sarà la sua residenza temporanea in attesa che venga attivato un cantiere di restauro. La statua identitaria del lungomare locrese Zaleuco è stata spostata dalla sua sede nella piazza centrale e, come rende noto.🔗 Leggi su Reggiotoday.it

L'assessore Rocco Galdi ha subito messo in atto un intervento dopo il cedimento in via Ligea e nelle strade vicine, tra via Calenda e Torrione.

Il restauro del campanile e della piazza di Collestrada rappresenta un importante intervento di tutela e valorizzazione del patrimonio locale.

Ciclone Harry, smontata la statua della ‘Nosside’ di Locri. Subirà un intervento di restauro – FOTOIl sindaco Fontana: Fa uno strano effetto vedere la piazza volta verso il mare senza la nostra Nosside, ma è nostro dovere preservarla ... citynow.it

Diocesi: Locri, quest’anno la festa della Madonna di Polsi si svolgerà nelle parrocchieI festeggiamenti della Madonna di Polsi, previsti per il 2 settembre – con inizio della novena oggi – non si svolgeranno nel santuario a lei dedicato, nel cuore dell’Aspromonte. La motivazione è ... agensir.it

