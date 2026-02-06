La Nosside di Locri saluta la sua piazza sul lungomare e aspetta il restauro
La statua di Nosside è tornata nel museo di Locri, pronta a essere restaurata. La scultura, che rappresenta la poetessa dell’antichità, è stata spostata nel parco archeologico del sito, dove resterà in attesa di lavori di recupero. Intanto, la piazza sul lungomare si svuota, mentre si definiscono i tempi di un intervento che ridarà nuova vita alla figura antica.
Nosside è arrivata nel museo e parco archeologico nazionale di Locri Epizefiri, che sarà la sua residenza temporanea in attesa che venga attivato un cantiere di restauro. La statua identitaria del lungomare locrese Zaleuco è stata spostata dalla sua sede nella piazza centrale e, come rende noto.🔗 Leggi su Reggiotoday.it
