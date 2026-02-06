La Niña torna in concerto il 28 luglio al Roma Summer Fest, dopo aver portato a casa il premio Targa Tenco 2025 per il miglior album in dialetto e aver concluso con successo il suo tour europeo e italiano. L’artista si prepara a riprendere dal vivo con il “Furèsta Ita Tour”, un evento che promette di attirare molti appassionati.

DOPO IL SUCCESSO DEL TOUR EUROPEO E ITALIANO E LA VITTORIA DELLA TARGA TENCO 2025 PER IL “MIGLIOR ALBUM IN DIALETTO” LA NIÑA È PRONTA A TORNARE LIVE CON IL “FURÈSTA ITA TOUR” IL 28 LUGLIO A ROMA @ ROMA SUMMER FEST Dopo l’entusiasmo travolgente del tour indoor tra Europa e Italia, i numerosi sold out e la vittoria della prestigiosa Targa Tenco 2025 per il “Miglior Album in Dialetto”, LA NIÑA torna dal vivo con il “ FURÈSTA ITA TOUR”. Un progetto che consolida la sua affermazione sulla scena musicale contemporanea e il legame profondo con il pubblico, portandola sui palchi dei più importanti festival estivi italiani. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - La Niña il 28 luglio al Roma Summer Fest

