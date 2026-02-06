La Nina annuncia il Furesta Ita Tour le date estive e i biglietti

La Nina annuncia il suo ritorno in concerto con il Furesta Ita Tour. La cantante sarà protagonista dei principali festival estivi in Italia, portando sul palco i brani del suo nuovo tour. Le date sono già state confermate e i biglietti sono in vendita.

La Nina torna dal vivo con il Furesta Ita Tour che la vedrà esibirsi nei principali festival estivi della Penisola. Dopo l'entusiasmo travolgente del tour indoor tra Europa e Italia, i numerosi sold out e la vittoria della prestigiosa Targa Tenco 2025 per il Miglior Album in Dialetto, La Nina torna dal vivo con il Furesta Ita Tour. Un progetto che consolida la sua affermazione sulla scena musicale contemporanea e il legame profondo con il pubblico, portandola sui palchi dei più importanti festival estivi italiani. Sul palco La Nina, il produttore di Furèsta Alfredo Maddaluno – entrambi polistrumentisti – accompagnati da diversi talentuosi musicisti tra chitarra classica, chitarra battente, tamburi a cornice, nacchere, clavicembalo, tastiere, mandolino, percussioni, maracas, batteria e flautino.

