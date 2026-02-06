La musica di Fellini | trenta vinili rari e due misteriosi dischi raccontano i film del Maestro

Il Palazzo del Fulgor apre le porte a una mostra dedicata a Fellini e alla sua musica. Fino al 22 marzo, si possono vedere trenta vinili rari e due dischi misteriosi, tutti originali, che collegano i film del regista alle colonne sonore. È un’occasione per scoprire da vicino pezzi unici legati alla sua storia cinematografica.

Fino al 22 marzo, il Palazzo del Fulgor invita curiosi e appassionati alla mostra "La musica di Fellini": in esposizione trenta dischi originali con copertine rare che celebrano il legame tra le sue pellicole e la musica. I vinili, da 33 e 45 giri, provengono dalla collezione privata dello.

