La ’Mitica’ Partigiana per sempre Spirata nella notte verso la libertà

Da ilrestodelcarlino.it 6 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La morte di una partigiana simbolo della Resistenza italiana ha riempito di ricordi e emozioni la comunità. A luglio aveva festeggiato il suo centesimo compleanno, e ancora pochi giorni fa aveva risposto con una battuta ai curiosi che le chiedevano se credesse in Dio:

A luglio, in occasione della festa del centesimo compleanno, a chi le aveva chiesto se credesse in Dio, aveva risposto concedendosi il beneficio del dubbio: "Arrivati a una certa età è normale porsi certi interrogativi". Adesso forse conosce la verità, Amalia Geminiani, staffetta partigiana venuta a mancare nella notte tra mercoledì e giovedì nel centro sociale di Terra del Sole. Originaria di Alfonsine ma da decenni residente a Castrocaro, dove aveva anche gestito l’albergo Italia, l’ex ragazza era nota per le mille vite racchiuse in un’unica esistenza, devastata dai lutti inferti dalla guerra, eppure tanto amata. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

la 8217mitica8217 partigiana per sempre spirata nella notte verso la libert224

© Ilrestodelcarlino.it - La ’Mitica’, Partigiana per sempre. Spirata nella notte verso la libertà

Approfondimenti su Mitica Partigiana

"Morti per la libertà": murale di Scalisi Palminteri celebra la resistenza partigiana

Un nuovo murale di Igor Scalisi Palminteri rende omaggio alla resistenza partigiana, sottolineando temi di libertà, coraggio e unità nazionale.

Addio ad Amalia Gemignani, la staffetta che visse "sempre da partigiana"

Questa mattina è morta Amalia Gemignani, la staffetta partigiana di Alfonsine.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Mitica Partigiana

Argomenti discussi: La ’Mitica’, Partigiana per sempre. Spirata nella notte verso la libertà; Annunziata Verità, compie 100 anni la partigiana che visse due volte; Torino è partigiana, le immagini della manifestazione per Askatasuna; Verso il 31 gennaio Torino è partigiana: le convocazioni delle piazze tematiche.

la mitica partigiana perAmalia Geminiani, morta a 100 anni a Forlì la staffetta partigiana. De Pascale: «Fino agli ultimi anni ha continuato a incontrare i giovani»La donna, originaria di Alfonsine, nel Ravennate, scelse di combattere per la libertà dopo aver visto il padre picchiato dai fascisti ... corrieredibologna.corriere.it

la mitica partigiana perAddio Amalia Geminiani, ex staffetta partigianaOriginaria di Alfonsine, si è spenta a cento anni. Una vita dedicata alla libertà, all’impegno civile e alla trasmissione della memoria ... msn.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.