La ’Mitica’ Partigiana per sempre Spirata nella notte verso la libertà

La morte di una partigiana simbolo della Resistenza italiana ha riempito di ricordi e emozioni la comunità. A luglio aveva festeggiato il suo centesimo compleanno, e ancora pochi giorni fa aveva risposto con una battuta ai curiosi che le chiedevano se credesse in Dio:

A luglio, in occasione della festa del centesimo compleanno, a chi le aveva chiesto se credesse in Dio, aveva risposto concedendosi il beneficio del dubbio: "Arrivati a una certa età è normale porsi certi interrogativi". Adesso forse conosce la verità, Amalia Geminiani, staffetta partigiana venuta a mancare nella notte tra mercoledì e giovedì nel centro sociale di Terra del Sole. Originaria di Alfonsine ma da decenni residente a Castrocaro, dove aveva anche gestito l'albergo Italia, l'ex ragazza era nota per le mille vite racchiuse in un'unica esistenza, devastata dai lutti inferti dalla guerra, eppure tanto amata.

