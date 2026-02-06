La mafia le distrusse la famiglia | incontro con Margherita Asta a Fiore cucina in libertà

A Trapani, il ricordo di quella tragica domenica del 1995 non si oscura. La mafia tentò di uccidere il pm Carlo Palermo, ma a pagare il prezzo furono Barbara Rizzo e i suoi due gemellini, Salvatore e Giuseppe. Sono passati quasi trenta anni, eppure quella storia resta viva nelle parole di Margherita Asta, che ha incontrato ieri a

Il 2 aprile 1995 la mafia voleva colpire l'allora pm trapanese Carlo Palermo, ma al suo posto morirono Barbara Rizzo, di 33 anni, e i suoi gemellini di 6 anni, Salvatore e Giuseppe Asta. Margherita si salvò: quel giorno doveva essere in auto con la mamma e i fratelli, ma preferì andare a scuola.

