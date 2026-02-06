La lezione de ’La Panne’ | La giustizia senza etica può essere pericolosa

Questa sera il Teatro Civico apre le porte alla prima nazionale di ‘La Panne’, lo spettacolo di Dürrenmatt che mette in discussione il concetto di verità. La pièce, interpretata con intensità, sfida il pubblico a riflettere sulla relazione tra giustizia ed etica. Domani sera replica alle 20.45.

Il Teatro Civico accoglie stasera (domani la replica, sempre alle 20.45) la prima nazionale de ‘La Panne’, il gioco-processo di Dürrenmatt che scardina le certezze sulla verità. Nando Paone, protagonista insieme a un cast affiatato, con la regia di Alessandro Maggi, racconta la forza di un testo che attraversa giustizia, teatro e debolezze umane. Che cosa l’ha colpita di più dell’opera? "In ‘La Panne’ convivono molti livelli di lettura – esordisce il popolare attore –. Il primo che mi colpì, già quando lessi il racconto, fu lo stile di Dürrenmatt: un’ironia lucidissima, quasi crudele, unita a una visione molto netta dell’uomo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

