La Lega stringe sugli sfratti il Pd presenta il suo Piano Casa | Servono 4 miliardi

A Milano e Roma, i casi di persone sfrattate crescono di giorno in giorno. La Lega si impegna a stringere sulle modalità di sfratto, mentre il Pd presenta un Piano Casa che prevede uno stanziamento di 4 miliardi per aiutare le famiglie in difficoltà. La situazione si fa sempre più difficile per chi perde la casa, e le proposte dei diversi schieramenti si fanno strada nel dibattito pubblico.

Da Milano a Roma, i casi di persone fragili che finiscono in strada dopo uno sfratto si moltiplicano. E la Lega, che ormai da tempo ha messo nel mirino le amministrazioni di Centrosinistra, in particolare quella di Roberto Gualtieri, soffia sul fuoco: "Bisogna velocizzare gli sfratti, non solo.

