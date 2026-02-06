La cantante Laura Pausini ha emozionato il pubblico con un’interpretazione intensa dell’Inno di Mameli alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi Milano Cortina 2026. La sua voce potente ha conquistato tutti, confermando ancora una volta il suo talento e il suo legame con l’Italia.

L aura Pausini ha dato vita a un’interpretazione potente ed emozionante dell’Inno di Mameli alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi Milano Cortina 2026. Elegantissima in abito lungo nero con spalle scollate e dettagli argento di Giorgio Armani Privé, la cantante romagnola si è esibita di fronte ai 75mila spettatori in piedi. Lo stile di Laura Pausini. guarda le foto L’Inno italiano è risuonato contemporaneamente nelle due città ospitanti: a Milano con la voce di Pausini, a Cortina con un coro di montagna che ne ha raccolto e amplificato la forza emotiva, creando un’unica celebrazione condivisa tra stadio e Alpi. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - La "Laura nazionale", emozionata, non tradisce le attese con un'interpretazione potente e sentita dell'Inno di Mameli

Questa notte San Siro si è riempito di emozioni con la cerimonia d'apertura delle Olimpiadi di Milano-Cortina.

