Questa mattina, Sa.Pr.A. Srl e Centro Chirurgico Toscano Srl hanno confermato il loro supporto al campionato di giornalismo, una collaborazione che dura da anni. Le aziende continuano a credere nel valore di investire sui giovani per aiutarli a crescere culturalmente e civicamente.

Sa.Pr.A. Srl e Centro Chirurgico Toscano Srl rinnovano anche quest’anno il loro sostegno al Campionato di giornalismo, confermando un legame che dura ormai da molti anni e che affonda le radici in una visione precisa: investire sui giovani e sulla loro crescita culturale e civica. A spiegare le ragioni di questa scelta è Stefano Tenti, presidente del Consiglio di amministrazione delle due realtà sanitarie, che parla di una sponsorizzazione tutt’altro che formale. "La decisione di sostenere il Campionato di giornalismo nasce da una vicinanza autentica ai ragazzi – spiega Tenti –. È un progetto che seguiamo da tempo e nel quale crediamo molto, perché rappresenta un modo concreto per avvicinare i giovani a temi che vanno oltre il puro divertimento". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "La grande occasione di lanciare la politica"

Approfondimenti su Sa Pr A Srl Centro Chirurgico Toscano Srl

