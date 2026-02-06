La giustizia non si divide | a Palazzo Alvaro la presentazione del libro di Alessandro Liprino

Da reggiotoday.it 6 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa settimana a Palazzo Alvaro si tiene la presentazione del nuovo libro di Alessandro Liprino. L’appuntamento è previsto per lunedì 9 febbraio alle 17. La sala sarà aperta al pubblico e gli organizzatori si preparano a un incontro ricco di spunti e confronti sulla giustizia. Liprino presenterà il suo lavoro e discuterà con i partecipanti, in un momento dedicato alla cultura e ai temi sociali.

Palazzo Alvaro, sede della Città metropolitana di Reggio Calabria, ospiterà lunedì 9 febbraio alle ore 17.30 la presentazione del libro "La giustizia non si divide" di Alessandro Liprino, consigliere della Corte di Appello di Reggio Calabria, già pubblico ministero e avvocato. Prefazione a cura.🔗 Leggi su Reggiotoday.itImmagine generica

"La giustizia non si divide": il saggio di Liprino sulla riforma costituzionale e i rischi per l'equilibrio tra i poteri dello Stato

La discussione sulla riforma costituzionale si scalda in vista del referendum.

La ballata dei destini incrociati: presentazione: presentazione a Palazzo Alvaro

