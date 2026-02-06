La sfida più grande delle Olimpiadi non si gioca sul campo, ma contro lo scetticismo. Lo ricordano le parole di Mentana, che sottolinea come la vera battaglia sia quella per convincere che lo sport può unire, non dividere. Pierre de Coubertin, quando creò i Giochi moderni, aveva in mente proprio questo obiettivo: usare lo sport per promuovere pace e amicizia tra i popoli, riprendendo il spirito degli antichi greci di Olimpia.

Quando Pierre de Coubertin decise di istituire le Olimpiadi riteneva che lo sport potesse promuovere la pace e l’amicizia tra i popoli e decise di rispolverare i Giochi che gli antichi greci disputavano a Olimpia. Tante idee nella storia sono state messe in campo, non tutte hanno trovato il sostegno sperato, o la costanza di andare avanti anche oltre le difficoltà: non si può certo dire questo delle Olimpiadi dell’era moderna. Fa impressione dire che sono passati ben 130 anni dai Giochi di Atene 1896. Fa ancora più impressione pensare che guerre e pandemie hanno causato interruzioni e rinvii, ma non hanno compromesso la sopravvivenza dei Giochi. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - La gara olimpica più importante è quella contro lo scetticismo (di S. Mentana)

Approfondimenti su Coubertin Olimpiadi

Palladino, allenatore dell’Atalanta, ha sottolineato l’importanza di mantenere continuità contro il Genoa, considerandola la partita più rilevante del momento.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Coubertin Olimpiadi

Argomenti discussi: Milano Cortina 2026: le gare da non perdere e il calendario completo; Le giovani stelle da seguire ai Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026; Cibi bio, risotto e polenta: la cucina olimpica sfornerà 164 mila pasti al giorno; Record di atlete alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026.

Dove vedere le Olimpiadi Invernali 2026 in diretta tv e streaming: la cerimonia d'apertura e le gare, date con orariDa Eurosport alla Rai ecco dove vedere le Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026: dalla cerimonia al calendario completo delle gare ... vogue.it

Olimpiadi invernali: tutte le location delle gare di Milano CortinaSono otto i luoghi nei quali si svolgeranno i Giochi e le cerimonie di questa edizione olimpica: un viaggio tra Alto Adige, Lombardia e Veneto ... giornaledibrescia.it

Spettacolo Un giovane Enrico Mentana che commenta (al Tg1) la gara di Paola Magoni. Da Cineteca La Sciatrice bergamasca nel 1984, a 19 anni, si rese protagonista di un'impresa storica vincendo la Medaglia d'Oro alle Olimpiadi Invernali facebook