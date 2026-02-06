La gaffe dello staff di JD Vance | Giorgia Meloni con sposo nell’elenco dei partecipanti al pranzo privato

Durante un pranzo privato a Milano, lo staff di J.D. Vance ha commesso una gaffe scrivendo “Giorgia Meloni con sposo” nell’elenco dei partecipanti. La frase ha fatto sorridere chi era presente, anche se l’incontro tra la premier italiana e il vicepresidente americano si è svolto in un clima di grande cordialità, in occasione dell’apertura delle Olimpiadi Milano Cortina 2026.

Milano – L'incontro milanese tra la premier Giorgia Meloni e il vicepresidente americano J.D. Vance è stato all'insegna della grande cordialità e non poteva essere altrimenti in occasione dell'apertura delle Olimpiadi Milano Cortina 2026. Sfumata da giorni la polemica sul ruolo degli Agenti Ice durante i Giochi, il "braccio destro" di Donald Trump si è complimentato per il grande lavoro svolto dall'Italia tra un convenevole e qualche veloce riferimento ai dossier internazionali più caldi, prima di visitare la Pinacoteca di Brera.

