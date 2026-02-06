La finta quiete di Niamey dopo l’attacco all’uranio

Dopo l’attacco all’uranio, Niamey sembra tornata a una calma apparente. Le strade sono piene di persone che camminano tra carovane di uomini e donne, alcuni urlano, altri si fermano a osservare. Le bancarelle con abiti colorati e palloni sgonfi riempiono i marciapiedi di argilla, creando un quadro di vita che sembra normale, ma sotto la superficie la tensione resta alta. La città si muove, ma tutti sanno che l’incertezza non è mai troppo lontana.

Le carovane di braccia e urla all'ombra dei muriccioli di fango, il macramè di abiti lunghi dalle sfumature perennemente accese, l'orchestra di palloni sgonfi alla rinfusa sui marciapiedi di argilla e i nugoli di gambe sottili in corsa appresso, il vortice sparso di persone e animali, carriole in legno e muezzin. Dall'attacco all'aeroporto Diorani Hamani nella notte del 28 gennaio per mano dei ribelli jihadisti dello Stato Islamico del Sahel, il centro città di Niamey in Niger non è cambiato di una virgola.

