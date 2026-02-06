La notizia circola da qualche giorno: entro tre anni i siti di informazione tradizionali rischiano di perdere quasi la metà del loro traffico. Secondo un rapporto del Reuters Institute, questa perdita potrebbe arrivare al 43 per cento, un calo netto che cambierà il modo in cui le persone cercano e consumano le notizie online. La tendenza segna una vera e propria svolta nel mondo dell’informazione digitale, che dovrà adattarsi velocemente per non rimanere indietro.

Il mondo dell’informazione digitale è alla vigilia di una mutazione genetica senza precedenti. Secondo l’ultimo rapporto del Reuters Institute for the Study of Journalism, condotto su un campione di 280 leader editoriali in 51 Paesi, il traffico verso i siti di notizie tradizionali è destinato a crollare del 43% entro i prossimi tre anni. Non si tratta di una previsione pessimistica, ma di un processo già innescato da due forze convergenti: l’ascesa dell’Intelligenza Artificiale generativa e il dominio dei creatorinfluencer. Dai motori di ricerca ai “motori di risposta”. La minaccia principale arriva da Mountain View. 🔗 Leggi su Newsagent.it

© Newsagent.it - La fine dei clic: perché i siti di informazione perderanno il 43% del traffico entro tre anni

Approfondimenti su Reuters Institute

In Italia, i siti di informazione si preparano a un cambiamento drastico.

Il traffico dei siti web italiani rischia di calare del 43% nei prossimi tre anni.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Reuters Institute

Argomenti discussi: BMW Group e PreZero promuovono l’economia circolare nell’industria automobilistica europea; Puoi annullare con un click: nell’acquisizione di Warner Bros., Netflix si gioca l’antitrust sulla disdetta facile; Le statistiche di Spotify; Truffe gli anziani, piaga senza fine. Oltre 100 raggiri in due Comuni.

La fine dei siti InternetLa conservazione dei siti Internet è da oltre un decennio un argomento di discussioni frequenti, perlopiù declinate in termini di responsabilità della selezione dei contenuti e dell’integrità della ... ilpost.it

Google lancia AI Mode e segna la fine dei clicPerché il lancio del servizio non andò proprio alla grande e fece discutere a lungo sugli errori e le allucinazioni prodotte dall’AI, spacciate per risposte attendibili. In un caso ormai famigerato, ... ilfoglio.it

Pennarello BIC Velleda Punta Fine per Lavagna Bianca – solo da Bic Oggi a €1,25 Spedizione gratuita per ordini sopra i 59,99€! Ordina ora su Quiscuola.it – link in bio Click e compra https://shortlink.store/6wakptj-70sa facebook

Alla fine della giornata, fermati e rendi grazie. Prega con Gesù durante la notte: clicktopray.org/daily x.com