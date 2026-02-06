La fiera del maschio a Sanremo 2026 solo conduttori uomini a parte Laura Pausini | svelati i nomi

La prossima edizione del Festival di Sanremo si prepara a fare notizia, ancora una volta. Questa volta, la novità riguarda i conduttori: saranno quasi tutti uomini, a eccezione di Laura Pausini. La scelta ha già suscitato reazioni e fa discutere sui volti che saliranno sul palco. Per ora, i nomi ufficiali non sono stati ancora svelati, ma l’aria di attesa è palpabile. Sanremo 2026 si avvicina e si comincia a capire come sarà questa edizione.

Sanremo 2026 inizia a prendere forma e, come spesso accade, ogni annuncio apre più domande di quante ne chiuda. Carlo Conti continua a dosare le informazioni con il contagocce, alimentando l’attesa attorno alla kermesse. Ma c’è un dettaglio che, a guardare bene l’elenco dei nomi finora ufficializzati, salta subito all’occhio e fa discutere: sul palco dell’Ariston, per ora, sembra esserci spazio quasi esclusivamente per uomini. Con un’unica, sola eccezione. Carlo Conti annuncia i co-conduttori di Sanremo 2026. L’ultimo aggiornamento è arrivato direttamente dai social di Carlo Conti. In un reel pubblicato su Instagram, il direttore artistico ha annunciato due nuovi co-conduttori che lo affiancheranno al Festival: Lillo, protagonista della serata di mercoledì 25 febbraio, e Andrea Pucci, atteso invece giovedì 26. 🔗 Leggi su Donnapop.it © Donnapop.it - La fiera del maschio, a Sanremo 2026 solo conduttori uomini (a parte Laura Pausini): svelati i nomi Approfondimenti su Sanremo 2026 Sanremo 2026, Carlo Conti si gioca tre nomi amatissimi come co-conduttori: non solo Pausini, ecco chi c’è con lui Carlo Conti si prepara a portare sul palco del Festival di Sanremo tre grandi nomi come co-conduttori. Sanremo 2026, è scontro Laura Pausini-Carlo Conti: “Torno solo se…” La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Sanremo 2026 Argomenti discussi: Maschio Gaspardo a Fieragricola con Grégoire Besson; Tipico maschio italiano, Lorenzo Maragoni al Teatro Verdi l’11 febbraio 2026; Nel 2025 lieve aumento della popolazione in un quadro demografico sostanzialmente stabile. Stranieri sotto la media. Sono 10.084 i residenti; Maschio Gaspardo coordina il progetto Life Apollo: lo sviluppo di un rover autonomo diesel-elettrico per ridurre di oltre il 50% l'uso di fitosanitari in meleti e oliveti | Libero Quotidiano.it. Di Mariah Carey, di Laura Pausini, di Ghali etc. mi frega meno di zero, e fatico a vederli in una cerimonia d’apertura. Ma leggo che lo show porterà dentro San Siro da un remix di Raffaella Carrà all’Infinito di Leopardi. E lì è dove piangono gli uomini #MilanoC x.com Laura Pausini La Donna dalla Voce di Velluto. Laura Pausini · CI VORREBBE IL MARE. IO CANTO 2 fuori ora ovunque! Tra le cover più emozionanti CI VORREBBE IL MARE di Marco Masini facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.