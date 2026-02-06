La fiaccola olimpica è arrivata ieri sera a Milano, toccando la piazza Duomo. Tra gli ultimi tedofori c’era Mahmood, che ha preso parte alla staffetta. Il cantante ha anche condiviso un momento speciale, abbracciando un piccolo fan. La fiamma ha percorso la città in vista della tappa finale.

La fiamma olimpica ha fatto il suo ingresso ieri sera in piazza Duomo, a Milano, destinazione finale della sua sessantesima e penultima tappa. Seguitissimo il tour della torcia in città, dove è arrivata nel primo pomeriggio: tra qualche disagio per metro e strade chiuse, nelle vie del centro si sono assiepate folle di cittadini, turisti e scolaresche. Neanche la pioggia che ha iniziato a scendere in serata ha fatto desistere i tanti assiepati in una piazza Duomo blindata e gremita di persone. “Si fa attendere come una sposa”, scherza una ragazza, quando il ritardo supera l’ora. “Speriamo – l’auspicio di una signora – che l’ultima tedofora sia una velocista”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - La fiaccola arriva in piazza Duomo, tra gli ultimi tedofori c’è Mahmood: l’abbraccio del cantante con un piccolo fan – Video

Nicoletta Manni ha portato la fuoco olimpico fino in piazza Duomo a Milano.

