La festa dell’Aquilone di Urbino si prepara a fare il suo debutto alla BIT di Milano. Per la prima volta, una delegazione delle Contrade urbinati parteciperà alla Borsa Internazionale del Turismo, in programma la prossima settimana. Gli organizzatori sperano di promuovere la tradizione degli aquiloni e di attirare più visitatori e turisti curiosi di scoprire questa festa unica.

Gli aquiloni urbinati vanno a trovare i tour operator mondiali: alla BIT di Milano, la Borsa Internazionale del Turismo che si tiene la prossima settimana, ci sarà infatti per la prima volta una delegazione delle Contrade urbinati. Ad annunciarlo è il neopresidente Alessandro Gualazzi, entusiasta che la possibilità di promozione nell’importantissima vetrina si sia concretizzata. "Andremo a Milano martedì – ci spiega – con una delegazione urbinate che comprenderà alcuni membri delle contrade, di Urbino Servizi e del Comune, che ha reso possibile la nostra partecipazione nello stand della Regione Marche. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La festa dell’Aquilone va alla Bit

Approfondimenti su Festa Aquilone

#Scuola-Infanzia-L'Aquilone || I ladri hanno fatto visita alla scuola dell’infanzia L’Aquilone.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Festa Aquilone

Argomenti discussi: La festa dell’Aquilone va alla Bit; Festival degli Aquiloni 2024, un successo la prima al Lago di Santa Croce; Denatalità e chiusura scuole, la battaglia di Borgata Lesna per riaprire l’asilo del quartiere; Antonio Albanese ospite del Nuovo Aquilone a Lecco.

Urbino, la Festa dell’Aquilone compie 70 anni: «Quest’anno ancora più per i giovani». La città è già in fermento per la quattro giorniURBINO Manca pochissimo alla 70esima edizione della Festa dell’Aquilone. Le dieci contrade sono al lavoro, ognuna nella propria sede e a suon di carta, canna e colla stanno ben attente a non far ... corriereadriatico.it

Festa dell’Aquilone. Il trionfo della PiantataL’albo d’oro della Festa dell’Aquilone è stato aggiornato: accanto all’edizione numero 70 figura la contrada della Piantata. Una gioia immensa ieri sera in piazza Rinascimento per i contradaioli viola ... ilrestodelcarlino.it

Ocg l'Aquilone Vides Paolo VI. . Live festival delle arti Giobosco 2026 facebook