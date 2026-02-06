La diplomazia di Macron per Mosca è patetica ma indispensabile

La visita di Emmanuel Macron a Mosca sta facendo discutere. La sua diplomazia viene definita “patetica” da alcuni, ma molti riconoscono che potrebbe essere un passo necessario per cercare di migliorare le relazioni tra Francia e Russia. Intanto, Macron si impegna a mantenere aperto il canale di comunicazione, anche se le critiche non mancano.

Parigi. Quando nel 2023 Philosophie Magazine chiese a Emmanuel Bonne di sviluppare la sua idea di "arte della negoziazione", il consigliere diplomatico e G7 del presidente francese Emmanuel Macron spiegò che il confronto diretto con gli avversari politici è cruciale per ottenere risultati, che il dialogo, anche e soprattutto in contesti ostili, è uno strumento di cui non si può fare a meno per principio. E' con questo spirito che lo sherpa di Macron, martedì, è volato discretamente a Mosca per provare ad aprire la strada a una ripresa del dialogo tra Francia e Russia, sullo sfondo dei negoziati di pace sull'Ucraina in corso ad Abu Dhabi.

