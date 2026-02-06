La denuncia di Pescara Fortis | Degrado e problemi di accessibilità per i disabili in largo Madonna

La protesta di Pescara Fortis si fa sentire. Il comitato segnala che largo Madonna, vicino alla Madonna dei Sette Dolori, è abbandonato. La pavimentazione è rotta e ci sono molti problemi di accessibilità per i disabili. Mauro Renzetti, presidente del gruppo, chiede all’amministrazione di intervenire subito. La zona, frequentata da molti fedeli e residenti, rischia di diventare impraticabile. Ora si aspetta una risposta concreta dal Comune.

Il comitato Pescara Fortis con il presidente Mauro Renzetti chiede interventi dell'amministrazione comunale in largo Madonna, ai Colli, vicino al santuario della Madonna dei sette dolori a causa del degrado della pavimentazione."Tra gli interventi che rientrano pienamente nell'ordinaria.

