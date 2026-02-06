Una mostra mette in luce il realismo simbolista di Šárka El, un’artista che unisce poesia e delicatezza nelle sue opere. La sua fantasia crea un mondo tra sogno e realtà, dove ogni dettaglio trasmette un senso di leggerezza e speranza. Le sue opere invitano a riflettere su un universo più puro e meno concreto, un luogo dove l’immaginazione diventa un ponte tra desiderio e realtà.

Spesso la fantasia immaginativa di un artista ha bisogno di entrare in quella terra di mezzo tra realtà e sogno, tra atmosfere che innegabilmente appartengono a ciò che lo sguardo conosce e la capacità di tratteggiare un universo fantastico all’interno del quale tutto assume un significato più ovattato, più soffice proprio perché si lega al desiderio di un mondo migliore, più puro e meno pragmatico di quello attuale. In questo tipo di approccio pittorico ogni dettaglio può trasformarsi in simbolo funzionale a permettere di comprendere, o riflettere, sul messaggio che l’autore desidera imprimere sulla tela, divenendo interprete del sentire dei suoi soggetti ma anche di quel nascosto che può svelarsi solo in virtù di una forte capacità empatica e di una particolare sensibilità. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - La delicatezza del Realismo Simbolista di Šárka El, quando l’impalpabilità si unisce alla poesia

Approfondimenti su Šárka El

Ultime notizie su Šárka El

