Davide Zanghi dalle Olle di Samoggia prende posizione sulla chiusura della Bottega Bertaccini. In un intervento diretto, il commerciante sottolinea che la cultura non muore per il rispetto di un contratto e invita a guardare oltre le polemiche. Zanghi ha spiegato che per lui, e per molti altri, la bottega rappresenta un patrimonio che va difeso, non solo un’attività commerciale. La questione tiene banco da settimane, ma lui non si arrende e invita a riflettere sulla valenza culturale e sociale dei negozi di vicinato.

Davide Zanghi dalle Olle di Samoggia interviene sul dibattito legato alla chiusura della Bottega Bertaccini. Scrive: "In questi mesi Faenza ha parlato molto della chiusura della Bottega Bertaccini. L’ha fatto con affetto, con nostalgia, talvolta con toni accesi. È comprensibile, quando un luogo attraversa il tempo, smette di essere solo un’attività e diventa parte della memoria collettiva. Ho scelto il silenzio finché è stato possibile, perché le polemiche non aiutano a capire; quando però il rumore rischia di sostituirsi ai fatti, tacere non è più una forma di rispetto. Proprio per questo sento oggi il dovere di dire la verità senza polemica e senza scorciatoie. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "La cultura non muore per il rispetto di un contratto"

Approfondimenti su Davide Zanghi

Il Contratto Scuola 2022-2024 introduce novità rispetto al precedente, con cambiamenti che riguardano retribuzioni, incarichi e modalità di lavoro.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Miliardario Urlò a Una Cameriera in Arabo — Secondi Dopo, Lei Rispose Fluentemente!

Ultime notizie su Davide Zanghi

Argomenti discussi: La cultura non muore per il rispetto di un contratto; Ylenia e la morte nel quartiere ghetto: aiutiamo chi vive nei non-luoghi; Da vivi. Il miracolo della finitezza. Un progetto culturale e di promozione del Teatro, al di là dei limiti; Milano, un clochard morto ogni sei giorni: il fallimento morale di una città che si dice civile.

La cultura non muore per il rispetto di un contrattoDavide Zanghi dalle Olle di Samoggia interviene sul dibattito legato alla chiusura della Bottega Bertaccini. Scrive: In questi mesi Faenza ha parlato molto della chiusura della Bottega Bertaccini. L’ ... ilrestodelcarlino.it

Sassari, malore durante un’assemblea: muore il presidente di un’associazione culturale Tragedia nel pomeriggio di oggi, venerdì 30 gennaio, a Caniga, alle porte di Sassari. Un uomo di 77 anni ha perso la vita all’interno della sede dell’associazione Biasi facebook