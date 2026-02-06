La crisi idrica resta la vera questione meridionale

La crisi idrica nel Sud Italia resta il problema principale, secondo quanto si è discusso all’Istituto De Gruttola di Ariano Irpino. Durante la tavola rotonda, i partecipanti hanno ribadito che senza interventi concreti, le risorse idricche continueranno a scarseggiare, peggiorando la situazione già critica. Il dibattito si è concentrato sulle difficoltà di approvvigionamento e sulla necessità di azioni rapide per evitare che la crisi si aggravi ulteriormente.

La crisi idrica è la vera questione meridionale ormai, secondo quanto emerso nella tavola rotonda promossa presso l'Istituto di Istruzione Superiore Giuseppe De Gruttola di Ariano Irpino, prendendo spunto dall'omonimo libro di Virginio Caivano.

