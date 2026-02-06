La Corea del Nord condanna a morte chi guarda Squid Game o ascolta K-pop

La Corea del Nord ha annunciato che chi guarda Squid Game o ascolta K-pop rischia la vita. Secondo Amnesty International, le autorità puniscono severamente chi si avvicina a prodotti di intrattenimento sudcoreani. Le testimonianze di cittadini fuggiti dal regime raccontano di esecuzioni, lavori forzati e campi di “rieducazione” per chi viola questa proibizione. La situazione si fa sempre più difficile per chi cerca di mantenere un minimo di libertà culturale nel paese.

Amnesty International alza il velo sulle condizioni di vita in Corea del Nord: secondo 25 interviste condotte a cittadini nordcoreani fuggiti dal regime di Kim Jong-un, chi guarda la serie tv Squid Game, ascolta K-pop e altri prodotti di intrattenimento sudcoreani va incontro a esecuzioni, lavori forzati e campi di “rieducazione”. Secondo le testimonianze citate, infatti, alcuni liceali sarebbero stati giustiziati per aver guardato la serie tv prodotta da Netflix. I Bts nel mirino di Kim Jong-un. Per quanto riguarda la musica, gli intervistati hanno raccontato ad Amnesty International che l’ascolto del genere sudcoreano che sta spopolando in tutto il mondo è vietato.🔗 Leggi su Open.online

Il governo giapponese ha espresso condanna per il recente lancio di almeno due missili balistici effettuato dalla Corea del Nord verso il Mar del Giappone.

Pena capitale in Corea del Nord per la visione di media sudcoreaniLa situazione dei diritti umani in Corea del Nord continua a destare preoccupazione a livello internazionale. Secondo recenti indagini condotte da Amnesty International, emergono testimonianze allarma ... notizie.it

Corea del Nord: Seul prevede nuovi progressi a breve, ma nessun dialogo imminenteUn alto funzionario della Corea del Sud in visita a Washington ha detto che Seul si aspetta qualche nuovo sviluppo nei prossimi ... agenzianova.com

