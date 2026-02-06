La copertura editoriale di Sky Sport per le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026

Da venerdì 6 febbraio, Sky Sport inizia a seguire da vicino le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. La rete trasmetterà news, commenti e highlights di tutte le gare, con approfondimenti su Sky Sport 24. La copertura sarà quotidiana fino al 22 febbraio, con aggiornamenti continui e studi dedicati ai Giochi Invernali.

Ogni giorno – alle 10, alle 15.30, alle 19 e alle 24 – verranno realizzati in uno studio tutto nuovo quattro ampi spazi di approfondimento all'interno del telegiornale denominati "Casa Italia". Una copertura live speciale che si estende alle venues di gara, per essere sempre aggiornati e vivere quotidianamente l'atmosfera dei Giochi con la qualità di Sky Sport. Sky Sport garantirà un approfondimento continuo per tutte le giornate olimpiche, grazie alla grande squadra di giornalisti e talent impegnata a raccontare lo spettacolo dei Giochi invernali. Le 4 edizioni di "Casa Italia" saranno condotte da Eleonora Cottarelli e Fabio Tavelli, che ogni giorno accoglieranno in studio per analisi e commenti le grandi firme di Sky Sport, tra le quali Giovanni Bruno, Guido Meda, Carlo Vanzini, Francesco Pierantozzi, Pietro Nicolodi, Nicola Roggero, Danilo Freri.

