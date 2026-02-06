La competitività cresce con l’ecosistema

Le aziende di tutto il mondo si preparano a fronteggiare crisi improvvise. Negli ultimi anni, molte hanno capito che essere pronte può fare la differenza tra il successo e il fallimento. La competitività cresce anche grazie a un ecosistema più attento e dinamico, che richiede reazioni rapide e strategie efficaci.

Negli ultimi anni le aziende di tutto il mondo hanno toccato con mano l’importanza di farsi trovare preparate ad affrontare situazioni di crisi provocate da fattori esterni. L’esempio più eclatante è quello della pandemia di Covid-19, che ha quasi paralizzato l’economia globale, ma il discorso vale anche, ad esempio, per il rischio di subire attacchi informatici o di riscontrare problemi nelle forniture a causa delle tensioni geopolitiche. O, ancora, per circostanze improvvise e imprevedibili che possono comportare ricadute negative sulla reputazione di un brand. In un contesto di mercato caratterizzato da questa crescente complessità, è fondamentale essere attrezzati rispetto a sfide sempre nuove. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - La competitività cresce con l’ecosistema Approfondimenti su aziende mondo Intelligenza artificiale: l’ecosistema italiano cresce con FAIR Durante la Conferenza Finale del progetto FAIR, svoltasi a Roma dal 10 al 12 dicembre 2025, è stato presentato l’ecosistema nazionale di ricerca e impresa dedicato all’intelligenza artificiale, sviluppatosi negli ultimi tre anni grazie ai finanziamenti del PNRR e alla Fondazione FAIR. OnePlus punta a riprendersi la scena con l’ecosistema: smartphone, tablet e smartwatch OnePlus si reinventa, passando da semplice produttore di smartphone a protagonista di un ecosistema completo. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. How Does Intraspecific Competition Affect Populations - Ecosystem Essentials Ultime notizie su aziende mondo Argomenti discussi: Intesa Sanpaolo incontra 1.400 Pmi lombarde: al via il roadshow sulla crescita e la competitività; L’Italia investe ma non cresce: il paradosso di un sistema produttivo bloccato; Google punta sull’AI per la crescita dell’Italia: investimenti in competenze, ricerca e scuola; Il sistema-Italia cresce nel Golfo: ad Abu Dhabi la firma dell’alleanza Assolombarda-Alghanim-SACE-SIMEST per coinvolgere le PMI nei progetti strategici della regione. La fase campionato stupisce ancora: sempre più gol, competitività ed emozioniLa seconda edizione della fase campionato di UEFA Champions League ha dimostrato ancora una volta che la scelta del nuovo format è stata vincente. it.uefa.com Deloitte: cresce la domanda di laureati con competenze tecnico-scientifiche, ma solo il 26,5% degli studenti europei è iscritto a percorsi StemLa domanda di laureati con competenze tecnico-scientifiche cresce, ma solo il 26,5% degli studenti europei è iscritto a percorsi Stem. iltempo.it #Zes e #salariominimo come leve complementari di sviluppo: #competitività e #coesione sociale possono crescere insieme. Leggi l’articolo di Luca Bianchi ( @lubianchi68) x.com La transizione verso la neutralità climatica rappresenta una grande occasione di sviluppo: può generare crescita economica, rafforzare l’auronomia strategica del Paese in un tempo di grande instabilità globale, far crescere la competitività del nostro sistema p facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.