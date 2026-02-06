La Commissione europea ha annunciato di aver messo a disposizione 347 milioni di euro per migliorare la sicurezza dei cavi sottomarini. Parte di questa cifra, 20 milioni, serviranno a finanziare un bando per rafforzare le capacità di riparazione in Europa. L’obiettivo è rendere più robuste le infrastrutture sotto il mare e garantire connessioni più sicure e affidabili.

La Commissione europea ha annunciato lo stanziamento di 347 milioni di euro per progetti strategici di cavi sottomarini, tra cui un bando da 20 milioni di euro per potenziare le capacità di riparazione dell'Europa. Come sottolinea l’esecutivo UE in una nota, i cavi dati sottomarini, che trasportano circa il 99% del traffico internet intercontinentale, sono diventati un’infrastruttura essenziale non solo per la vita quotidiana, ma anche per la sicurezza e la competitività economica dell’Europa. Poiché l’UE si trova ad affrontare rischi crescenti per questa infrastruttura critica, la Commissione europea sta intensificando gli sforzi per migliorarne la sicurezza e la resilienza, ha spiegato un portavoce della Commissione europea a Euractiv Italia. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - La Commissione UE aumenta la sicurezza dei cavi sottomarini con un investimento di 347 milioni di euro e nuovi strumenti

Il ministro Lin Chia-lung ha annunciato una nuova iniziativa per rafforzare la rete di sicurezza dei cavi sottomarini.

