La Città metropolitana celebra la Giornata dei calzini spaiati | Occasione per riflettere sul valore delle differenze

Questa mattina la Città metropolitana ha organizzato la Giornata dei calzini spaiati. L’obiettivo è far pensare alle differenze tra le persone e al valore dell’inclusione. Un semplice gesto, come indossare calzini diversi, diventa un modo per parlare di diversità e di come tutti possiamo essere unici. La giornata ha ottenuto partecipazione e ha stimolato riflessioni tra cittadini e istituzioni.

"Diverso da chi? Normale perché?": un messaggio semplice, ma potente, per far riflettere sul valore della diversità e dell'inclusione. Lo striscione è stato affisso questa mattina sulla cancellata di ingresso del palazzo della Città metropolitana, che ha scelto di aderire all'iniziativa lanciata.

