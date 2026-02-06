La chitarra di Kurt Cobain, quella usata in “Smells Like Teen Spirit”, verrà messa all’asta a marzo. La Fender Mustang del 1966, suonata dal frontman dei Nirvana in uno dei brani più iconici della band, potrebbe raggiungere un valore fino a 5 milioni di dollari. La chitarra, che ha fatto parte di alcune delle registrazioni più famose, attira l’attenzione di collezionisti da tutto il mondo.

La chitarra suonata da Kurt Cobain inno dei brani più importanti della discografia dei Nirvana “Smells Like Teen Spirit” andrà all’asta a marzo. La Fender Mustang del 1966 fa parte di un tesoro di strumenti e cimeli musicali che include anche la batteria con il logo che annunciò i Beatles negli Stati Uniti quando i Fab Four suonarono all’Ed Sullivan Show nel 1964. La collezione di Jim Irsay, creata dall’ex proprietario della squadra Nfl degli Indianapolis Colts, include chitarre suonate da musicisti che hanno segnato il XX secolo, tra cui Dave Gilmour dei Pink Floyd, Jerry Garcia dei Grateful Dead, Eric Clapton, John Coltrane e Johnny Cash. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - La chitarra di Kurt Cobain va all’asta: “Può valere fino a 5 milioni di dollari”. È la Fender Mustang del 1966 suonata in “Smells Like Teen Spirit”

La chitarra di Kurt Cobain, usata durante l'iconico concerto di "Smells Like Teen Spirit", sarà venduta all'asta il mese prossimo.

Una chitarra di Kurt Cobain, simbolo di un'epoca e di una band leggendaria, sta per essere messa all'asta online.

