la cer cresce ancora entra crespina

La Comunità energetica rinnovabile di Capannoli si allarga ancora. Questa volta, il Comune di Crespina Lorenzana ha deciso di aderire ufficialmente. La notizia arriva in un momento di crescita per il progetto, che coinvolge sempre più realtà della zona e punta a produrre energia pulita condivisa tra i cittadini.

La Comunità energetica rinnovabile Capannoli per la Valdera cresce e registra una nuova e significativa adesione: entra ufficialmente anche il Comune di Crespina Lorenzana. Un percorso che conferma la visione sovracomunale e dal basso che ha caratterizzato la nascita e lo sviluppo della Cer, promossa dal Comune guidato da Arianna Cecchini insieme a una decina di aziende del territorio. La Cer nasce come strumento conceto per contribuire alla sostenibilità energetica, ambientale e sociale, inserendosi pienamente nel percorso di transizione energetica avviato dal Comune. La Cer è stata ufficialmente costituita nel maggio 2024. 🔗 Leggi su Lanazione.it

