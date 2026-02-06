La cattura di Matteo Messina Denaro Pietro Valsecchi | Stiamo già lavorando al seguito

La notizia della cattura di Matteo Messina Denaro ha fatto il giro dell’Italia. Il produttore Pietro Valsecchi ha confermato che stanno già lavorando a un seguito, anche se al momento non ci sono dettagli sui piani futuri. La notizia arriva dopo anni di caccia all’uomo e di attese. Valsecchi, che con la sua casa di produzione Camfilm ha realizzato la serie “L’Invisibile”, ha detto che ci sono già idee in cantiere per raccontare questa storia. La vittoria delle forze dell’ordine segna un punto importante,

L'annuncio del produttore Pietro Valsecchi, che con Camfilm ha realizzato la serie L'Invisibile, La cattura di Matteo Messina Denaro. "Alla luce dell'interesse suscitato e del valore del racconto, stiamo già lavorando al seguito della serie. La seconda stagione approfondirà ciò che è accaduto dopo la cattura: le indagini successive, i nuovi arresti e l'intera rete che ruotava attorno a Matteo Messina Denaro. Al centro del racconto resterà il lavoro sul campo, il filo rosso delle investigazioni e il punto di vista del nostro protagonista, il colonnello dei carabinieri, nel proseguimento di una storia che riguarda da vicino il Paese intero".

