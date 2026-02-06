La Corte di Cassazione ha emesso una decisione che riguarda un caso di una madre allontanata dai figli. La sentenza, anche se riguarda una situazione singola, può influenzare altre storie simili. Le pronunce della Cassazione, infatti, non sono solo riferimenti tecnici, ma possono diventare punti di riferimento per chi si trova in situazioni analoghe.

Ci sono pronunce della Corte di Cassazione che valgono soltanto per la causa specifica e ce ne sono altre che parlano alla vita di molti cittadini perché esprimono richiami al diritto che si possono citare e applicare a decine di storie. È il caso dell’ ordinanza 30767 datata 22 novembre 2025, della prima sezione civile, presidente M. Acierno e relatrice F. Reggiani. La vicenda in esame si svolge a Milano e riguarda una donna professionalmente impegnata, madre di due bimbi molto piccoli, che denuncia il padre per maltrattamenti e poi per quelli che ritiene abusi sui figli avvenuti dopo la separazione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - La Cassazione e la pronuncia (secondo me importante) sul caso di una madre allontanata dai figli

Approfondimenti su Cassazione Pronuncia

