La casa di comunità di Sacile non sarà completata prima del 2027

La casa di comunità di Sacile non sarà pronta prima del 2027. Nel frattempo, il 19 gennaio, è partita la sperimentazione del Numero Europeo 116117, che permette di accedere alle cure mediche non urgenti nell’area Giuliano Isontina. La struttura, che doveva essere consegnata prima, richiederà ancora diversi anni di lavori. La sperimentazione del nuovo numero aiuta a gestire meglio le richieste di assistenza senza intasare i pronto soccorso.

È quanto è emerso nella Commissione consiliare dove l'assessore Riccardi ha risposto a un'interrogazione delle opposizioni. Delle 20 strutture previste, tre sono state concluse “Il 19 gennaio scorso è stata avviata la sperimentazione del Numero Europeo Armonizzato 116117 per le cure mediche non urgenti nell'area Giuliano Isontina. La Regione sta lavorando all'estensione del servizio all'intero territorio regionale, con una previsione di attivazione entro il 30 marzo 2026”. L'assessore regionale alla salute Riccardo Riccardi ha risposto all'interrogazione dei consiglieri regionali in merito alle case di comunità da realizzare, compresa quella di Sacile.🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

Approfondimenti su Sacile Casa

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Sacile Casa

Argomenti discussi: Sanità, inaugurate tre nuove Case della Comunità nei quartieri Nomentano, Casalotti e Vigne Nuove; Da poliambulatori a case di comunità, inaugurati a Roma tre nuovi centri polispecialistici aperti h24; Recco - Casa della Comunità; Apre ufficialmente la nuova Casa di comunità: arriva anche lo psicologo e il punto prelievi.

Un anno di Casa di Comunità ad Albenga: assistenza, cronicità e prestazioni: ecco i numeriA un anno dall’apertura, i dati di affluenza della Casa di Comunità di Albenga restituiscono l’immagine di un presidio sanitario utilizzato e riconosciuto, soprattutto dalle persone fragili e dai pazi ... savonanews.it

Apre ufficialmente la nuova Casa di comunità: arriva anche lo psicologo e il punto prelieviSi sono ufficialmente conclusi i lavori per la struttura sanitaria inaugurate nel 2023: tutti i servizi ora compresi ... monzatoday.it

SACILE. IN PRIMO PIANO LA CASA DI COMUNITA’. IL SINDACO CARLO SPAGNOL. facebook