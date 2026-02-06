La Casa Bianca rimuove il video razzista raffigurante gli Obama | E' stato un errore

La Casa Bianca ha rimosso il video che mostrava Barack e Michelle Obama come scimmie. Il filmato, pubblicato su Truth Social da Donald Trump, è stato giudicato un errore e cancellato. Non ci sono più tracce di quell’immagine offensiva sui social.

Il video palesemente razzista raffigurante gli Obama come scimmie, pubblicato sulla piattaforma Truth Social del presidente Trump, è stato rimosso. Lo riporta Axios, scrivendo che un funzionario della Casa Bianca ha attribuito la responsabilità della pubblicazione del video a un membro dello staff che lo avrebbe pubblicato per errore. Questo dopo che la portavoce della Casa Bianca aveva invitato a smetterla «con questa finta indignazione».

