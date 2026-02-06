La cantante e il motociclista si sono lasciati senza troppi clamori ma adesso stanno emergendo dei retroscena sul loro addio Ecco cosa è successo

Elodie e Andrea Iannone si sono lasciati senza annunci ufficiali, ma ora emergono i primi retroscena sulla loro rottura. La cantante e il motociclista hanno deciso di allontanarsi senza fare troppo scalpore, lasciando i fan con più domande che risposte. La fine della loro relazione risale alla fine del 2025, ma ancora non era chiaro cosa fosse successo realmente tra loro.

S i sono lasciati senza troppi clamori, ma soprattutto senza dichiarazioni in merito, l asciando ai fan più di un dubbio su come stiano davvero le cose, ma adesso iniziano a emergere alcuni retroscena sull’addio tra Elodie e Andrea Iannone, che non s ono più una coppia dalla fine del 2025. Le lacrime di Elodie: «Mi fermo, ma ho già in mente il nuovo show per il 2027» X Leggi anche › Andrea Iannone ed Elodie, l’amore è davvero finito? Elodie e Andrea Iannone: il perché dell’addio. Stando al settimanale Oggi, la storia tra i due sarebbe entrata in crisi per via di una sorta di ultimatum che lui avrebbe dato a lei: Iannone (almeno così si vocifera) avrebbe voluto una famiglia, per Elodie invece non sarebbe stato il momento giusto. 🔗 Leggi su Iodonna.it

Al momento non ci sono conferme ufficiali sulla fine della relazione tra Andrea Iannone ed Elodie.

