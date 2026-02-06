La caduta del boss incolla alla tv

Gli italiani hanno seguito con attenzione la cattura di Matteo Messina Denaro, arrivata il 16 gennaio 2023 dopo 30 anni di latitanza. La notizia ha fatto il giro di tutte le tv e i giornali, e anche la rubrica di Klaus Davi non ha perso tempo. La specialità di questa puntata è stata ricordare l’azione del Raggruppamento Operativo Speciale dei Carabinieri, che ha portato a termine l’arresto. Un’operazione lunga e difficile, che ha tenuto col fiato sospeso l’Italia intera. La storia

Vi proponiamo Tele.Raccomando, la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo CHI SALE (L’invisibile-La cattura di Matteo Messina Denaro) Gli italiani non hanno dimenticato l’impresa eroica del Raggruppamento Operativo Speciale dei Carabinieri che il 16 gennaio 2023 catturò Matteo Messina Denaro dopo 30 anni di latitanza e dopo decenni di inchieste e appostamenti. Un blitz passato alla storia, ripreso dai media di tutto il mondo, che il regista Michele Soavi ha cristallizzato in una miniserie tv la cui prima puntata martedì sera su Rai 1 è stata vista da oltre 4 milioni di spettatori col 23. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - La caduta del boss incolla alla tv Approfondimenti su Matteo Messina Denaro Nuovo no alla riabilitazione del boss Nino Mandalà: "Non ha risarcito i danni provocati alla società" Il tribunale di Sorveglianza di Palermo ha respinto definitivamente la richiesta di riabilitazione per Nino Mandalà, il boss di Villabate che il 25 marzo prossimo compirà 87 anni. Finisce la latitanza del boss Patrizio Forniti: arrestato in Marocco insieme alla moglie Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. Ultime notizie su Matteo Messina Denaro Argomenti discussi: Cino Bottelli e la storia del cabaret milanese: Cantai per il boss Turatello, ma non volli soldi: così ebbi rispetto. Ho visto nascere il Terrunciello di Abatantuono; Faida, niente sconti al boss: Marco Di Lauro a giudizio; Paola De Vecchis stasera a Boss in incognito, chi è e cosa fa Frittoking; Annullata l'assoluzione del boss Rosario Gambino: processo da rifare per il re di Pizza Connection. Si tratta di due uomini originari della Colombia. La caduta da 25 metri e l'indagine sulla lite facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.