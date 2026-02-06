Kouamé lascia la Fiorentina per l' Aris Salonicco | svelati i dettagli dell' accordo

La Fiorentina ha ufficializzato la cessione di Christian Kouamé all'Aris Salonicco. L’attaccante ivoriano ha firmato un contratto con il club greco e si prepara a lasciare Firenze dopo aver passato diverse stagioni in maglia viola. La trattativa si è conclusa rapidamente, e ora Kouamé si avvia verso una nuova avventura in Grecia, lasciando i tifosi con un arrivederci e tanti ricordi.

Nel contesto delle operazioni di mercato, si chiude un capitolo significativo per la Fiorentina: Christian Kouamé cambia squadra e accetta una nuova sfida all’estero, spostandosi all’Aris Salonicco. La notte ha cementato l’accordo e definito i passaggi necessari per finalizzare la trattativa, in una cornice in cui le finestre internazionali permettono uscite nonostante il blocco delle entrate in Italia. L’orizzonte sfida la continuità delle rotazioni offensive e segna una nuova esperienza internazionale per l’attaccante ivoriano. La dirigenza viola ha sbloccato definitivamente la trattativa, arrivando a un accordo totale con l’Aris Salonicco per il trasferimento dell’attaccante. 🔗 Leggi su Mondosport24.com © Mondosport24.com - Kouamé lascia la Fiorentina per l'Aris Salonicco: svelati i dettagli dell'accordo Approfondimenti su Kouamé Fiorentina Mercato Fiorentina: Kouamé va all’Aris Salonicco, accordo nella notte! La formula e i dettagli dell’operazione La Fiorentina ha ufficializzato il trasferimento di Christian Kouamé all’Aris Salonicco. Fiorentina, Kouamé in uscita: offerta dell’Aris Salonicco Christian Kouamé potrebbe lasciare la Fiorentina nelle prossime ore. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Kouamé Fiorentina Argomenti discussi: Kouame lascia la Fiorentina dopo la chiusura del mercato di gennaio: affare fatto con l'Aris Salonicco; Sky – Contratto di Kouamé al Verona depositato in Lega, ma non è valido: salta il trasferimento!; Kouame lascia la Fiorentina e riparte dal Cagliari: in chiusura il trasferimento in prestito; Fiorentina, salta Kouamé al Verona. Mercato Fiorentina: Kouamé lascia la Viola e passa all’Aris Salonicco, accordo raggiunto nella notte! Tutti i dettagli dell’affareMercato Fiorentina: Kouamé lascia la Viola e passa all’Aris Salonicco, accordo raggiunto nella notte! Tutti i dettagli dell’affare La storia tra la Fiorentina e Christian Kouamé è giunta ai titoli di ... calcionews24.com Fiorentina-Aris Salonicco: accordo nella notte per Kouamé. Nelle prossime ore visite mediche e firmaL'attaccante ivoriano si prepara a lasciare la Fiorentina: oggi visite mediche e firma con l'Aris Salonnico. I dettagli ... gianlucadimarzio.com MERCATO - Fiorentina, Kouamè nel mirino dell'Aris Salonicco ift.tt/cb6Xm3f x.com Dopo il mancato trasferimento all’Hellas ecco l’opportunità dall’estero: Kouamé andrà all’Aris Salonicco a titolo definitivo Il 6 febbraio previste visite mediche e firma sul suo nuovo contratto col club greco #kouame #fiorentina #violanews #seriea #arissalo facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.