Konkr fit handheld preordine disponibile potente ma non è economico

AYANEO apre i pre-ordini per il KONKR Fit, il nuovo dispositivo portatile Windows di fascia alta. Si tratta di un prodotto potente, ma il prezzo non è di certo economico. Chi ha già provato il dispositivo parla di prestazioni elevate, ma anche di un costo che potrebbe non essere alla portata di tutti. La domanda ora è se il mercato sarà disposto a investire su questa novità.

AYANEO ha annunciato l'apertura dei pre-ordini per il KONKR Fit, il nuovo handheld Windows di fascia alta. il dispositivo, basato su una piattaforma Ryzen ai 9, mira a offrire prestazioni prossime a quelle di una console portatile, combinando potenza, autonomia e controlli avanzati. la presentazione ufficiale conferma due configurazioni e una finestra di spedizione globale prevista per aprile, da monitorare per eventuali ritardi. konkr fit: configurazioni e prezzo di lancio. configurazioni disponibili. hx 370 con ryzen ai 9 hx 370, 16 gb di ram e 512 gb di archiviazione, colore disponibile: Dragonveil Gold.

