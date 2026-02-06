kilowatt festival 2026 grande vetrina con i maestri del teatro internazionale

A Sansepolcro si prepara la prossima edizione del Kilowatt Festival, in programma dal 17 al 25 luglio 2026. Quest’anno, i protagonisti sono Eugenio Barba e Julia Varley, due figure di spicco del teatro internazionale e legate all’Odin Teatret. Saranno loro a fare da padrini e madrine dell’evento, che promette di portare in città alcuni dei maestri più importanti del palcoscenico mondiale.

SANSEPOLCRO Saranno Eugenio Barba e Julia Varley – cuori e menti dell’Odin Teatret, maestri della scena internazionale – il padrino e la madrina di Kilowatt Festival 2026, in programma dal 17 al 25 luglio a Sansepolcro. Barba e Varley inaugureranno la 24esima edizione della manifestazione diretta da Lucia Franchi e Luca Ricci – fondatori dell’Associazione culturale CapoTraveKilowatt – e rimarranno in città dal 17 al 19 luglio per un ricco programma di appuntamenti, che approfondirà il loro importante contributo al teatro contemporaneo. Saranno tre giornate di innesti tra passato, presente e futuro durante le quali Barba e Varley incontreranno e dialogheranno, in diversi eventi pubblici, con importanti artisti e osservatori del teatro contemporaneo quali, Nicola Borghesi, Marco De Marinis, Liv Ferracchiati, Piergiorgio Giacché, Davide Iodice, Licia Lanera, Marco Martinelli, Ermanna Montanari e Armando Punzo; appuntamenti in cui la storia del teatro svelerà le sue germinazioni in percorsi diversi, autonomi e originali. 🔗 Leggi su Lanazione.it

