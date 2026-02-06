Toyota annuncia che il nuovo presidente e ceo sarà Kenta Kon. La nomina entrerà in vigore dal primo aprile 2026. La casa automobilistica giapponese conferma così il cambio ai vertici, con Kon che prenderà le redini dell’azienda tra quasi due anni.

Toyota ha annunciato la nomina, a partire dal 1 aprile 2026, di Kenta Kon come presidente e amministratore delegato del Gruppo. Attualmente direttore finanziario, prenderà il posto di Koji Sato, che diventerà vicepresidente e direttore della strategia industriale. Un cambiamento di ruoli che «mira ad accelerare il processo decisionale all’interno della direzione in risposta alle evoluzioni dell’ambiente interno ed esterno»ha spiegato la casa giapponese in un comunicato. L’azienda alza le previsioni di utile netto e risultato operativo. Oltre ad aver annunciato il cambio del proprio amministratore delegato, Toyota ha dichiarato l’ aumento delle previsioni di utile netto per l’esercizio 202526, rafforzando gli sforzi di redditività per far fronte all’impatto delle sovrattasse doganali statunitensi. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Kenta Kon nuovo ceo e presidente di Toyota

Approfondimenti su Kenta Kon

Hiroshi Shimada è stato nominato nuovo amministratore delegato e presidente di Daikin Italy.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Kenta Kon

Argomenti discussi: Toyota, Kenta Kon siede al posto di guida come nuovo CEO, Koji Sato diventa vicepresidente; Chi è Kenta Kon, il nuovo CEO di Toyota?; Toyota nomina il CFO Kenta Kon CEO per il secondo cambio di management in 3 anni; Toyota, all'improvviso cambia tutto. Il Ceo Sato lascia il posto al direttore finanziario Kenta Kon. E il gruppo annuncia nuove fusioni.

Toyota nomina il nuovo Ceo, è Kenta KonToyota ha annunciato che l'attuale direttore finanziario Kenta Kon succederà a Koji Sato nel ruolo di amministratore delegato dal primo aprile. (ANSA) ... ansa.it

Colpo di scena Toyota, c'è un nuovo CEO: Kato lascia dopo soli 3 anni, al suo posto KonToyota annuncia un cambio ai vertici: il CFO Kenta Kon diventa CEO, ma Koji Sato resterà in ruoli chiave nel gruppo. auto.everyeye.it

Toyota, all'improvviso cambia tutto. Il Ceo Sato lascia il posto al direttore finanziario Kenta Kon ift.tt/W7sVylb x.com