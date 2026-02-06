Kenny Omega rischia di saltare Revolution | aggiornamenti sulla sua condizione

Kenny Omega potrebbe saltare l’appuntamento di Revolution. Lottatore di wrestling, noto in tutto il mondo, si è infortunato e le sue condizioni sono ancora da valutare. La sua presenza in scena, prevista per il grande evento, resta in bilico mentre i medici monitorano il suo stato di salute. La decisione definitiva arriverà nelle prossime ore.

kenny omega rappresenta una delle figure di spicco nel panorama dei combattimenti virtuali e del wrestling professionistico, ma la sua agenda potrebbe creare un corto circuito di calendario tra eventi di alto profilo. la questione riguarda una concomitanza tra AEW Revolution e il capcom cup 12 in giappone: due appuntamenti di grande richiamo che non sembrano conciliabili senza compromessi, con un possibile impatto sulla partecipazione di omega a one of the two appuntamenti principali. secondo quanto riportato da dave meltzer di wrestling observer radio, omega è vincolato a un importante evento esports in giappone nello stesso fine settimana di aeW revolution. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

