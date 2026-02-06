Kenny Omega rischia di saltare Revolution | aggiornamenti sulla sua condizione

Kenny Omega potrebbe saltare l’appuntamento di Revolution. Lottatore di wrestling, noto in tutto il mondo, si è infortunato e le sue condizioni sono ancora da valutare. La sua presenza in scena, prevista per il grande evento, resta in bilico mentre i medici monitorano il suo stato di salute. La decisione definitiva arriverà nelle prossime ore.

kenny omega rappresenta una delle figure di spicco nel panorama dei combattimenti virtuali e del wrestling professionistico, ma la sua agenda potrebbe creare un corto circuito di calendario tra eventi di alto profilo. la questione riguarda una concomitanza tra AEW Revolution e il capcom cup 12 in giappone: due appuntamenti di grande richiamo che non sembrano conciliabili senza compromessi, con un possibile impatto sulla partecipazione di omega a one of the two appuntamenti principali. secondo quanto riportato da dave meltzer di wrestling observer radio, omega è vincolato a un importante evento esports in giappone nello stesso fine settimana di aeW revolution. Kenny Omega ha fatto da "modello" per la motion capture di Alex, il nuovo personaggio introdotto dal videogioco Street Fighter 6. Le sue mosse caratteristiche, infatti, sono proprio la combo V-Trigger/One Winged Angel.

