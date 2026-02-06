Kate Middleton ha sfoggiato un abito lungo e tacchi alti, attirando l’attenzione con il suo look elegante e raffinato. Per l’occasione ha scelto un ciondolo da quasi 1.800 euro, dimostrando di non lesinare sugli accessori di lusso. La duchessa di Cambridge si è presentata in modo impeccabile, confermando il suo stile superlativo anche in un evento pubblico a Londra insieme a William.

Kate Middleton ha dato il meglio di sé in fatto di look extra lusso per un’importante uscita con William a Londra. La Principessa e il Principe del Galles si sono recati al Lambeth Palace per incontrare il 106° Arcivescovo di Canterbury, la Reverendissima Sarah Mullally, che il mese scorso è entrata nella storia in quanto prima donna a ricoprire tale carica. Kate Middleton, il look monocromatico color castagna. Dopo aver visto cimentarsi con i telai durante un breve tour nel Galles dove ha indossato un cappotto optical, Kate Middleton è tornata in pubblico per un impegno molto più formale. Lei e William hanno incontrato il primo Arcivescovo di Canterbury donna. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Kate Middleton superlativa, abito lungo, tacchi killer e ciondolo da 1.785 euro

Approfondimenti su Kate Middleton

Kate Middleton si conferma un'icona di stile, attirando l'attenzione non solo di appassionati e sudditi, ma anche delle altre royal europee.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Kate Middleton

Argomenti discussi: Melania Trump impeccabile nel look nero attillato, l’incontro mano nella mano con Donald.

Kate Middleton, l’abito che Valentino creò per lei ma che non ha mai indossatoValentino disegnò per Kate Middleton un abito da sposa ispirato alla Regina Vittoria con un dettaglio unico. Ma la Principessa scelse Alexander McQueen. dilei.it

Kate Middleton rilancia l’abito pied de poule ma è fin troppo castigatoKate Middleton è tornata in pubblico per una visita all’ente benefico dedicato alla salute mentale infantile, Anna Freud dove è stato presentato un nuovo progetto. La Principessa del Galles si è ... dilei.it

Kate Middleton torna a parlare del cancro: che cosa ha detto facebook

Kate Middleton, il videomessaggio ai malati di cancro: “Non siete soli” x.com